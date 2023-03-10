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Алешкин Иван Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Алешкин Гавриил

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1875

Жена: не указана

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Гако Мк Ф33 Оп 6 Д 23 1875 Иван Гаврилов 20 л Агапия Петрова 19 л Поручители по Жениху: Василий Васильев Тимофей Максимов по невесте Трофим Александров Роман Петров (брат?
Бракосочетание
03.02.1875

Жена: Алешкина Агафья Петрова

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Гако Мк Ф33 Оп 6 Д 23 1875 Иван Гаврилов 20 л Агапия Петрова 19 л Поручители по Жениху: Василий Васильев Тимофей Максимов по невесте Трофим Александров Роман Петров (брат?
Рождение ребёнка
03.02.1876

Сын: Алешкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Алешкина Агафья Петрова

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.02.1878

Сын: Алешкин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.02.1892

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Алешкина Агафья Петрова

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Алешкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.12.1901

Дочь: Филатова Варвара

Мать ребёнка: не указана

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешкин Филип Иванович

Мать ребёнка: Алешкина Агафья Петрова

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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