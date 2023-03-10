Алешкин Иван Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Алешкин Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1875
Жена: не указана
Гако Мк Ф33 Оп 6 Д 23 1875 Иван Гаврилов 20 л Агапия Петрова 19 л Поручители по Жениху: Василий Васильев Тимофей Максимов по невесте Трофим Александров Роман Петров (брат?
Бракосочетание
03.02.1875
Жена: Алешкина Агафья Петрова
Гако Мк Ф33 Оп 6 Д 23 1875 Иван Гаврилов 20 л Агапия Петрова 19 л Поручители по Жениху: Василий Васильев Тимофей Максимов по невесте Трофим Александров Роман Петров (брат?
Рождение ребёнка
03.02.1876
Мать ребёнка: Алешкина Агафья Петрова
Рождение ребёнка
17.02.1878
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1892
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Алешкина Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1901
Дочь: Филатова Варвара
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алешкина Агафья Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно