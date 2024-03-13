Чайка Ефрасинья Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка Ефрасинья Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Чайка Потап

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапенко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Потапенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапенко Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Потапенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапенко Федор Николаевич

Отец ребёнка: Потапенко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапенко Николай

Рождение ребёнка
02.01.1952

Сын: Потапенко Валенин Николаевич

Отец ребёнка: Потапенко Николай

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