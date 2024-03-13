Чайка Ефрасинья Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Чайка Потап
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапенко Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Потапенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапенко Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Потапенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапенко Федор Николаевич
Отец ребёнка: Потапенко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапенко Николай
Рождение ребёнка
02.01.1952
Сын: Потапенко Валенин Николаевич
Отец ребёнка: Потапенко Николай