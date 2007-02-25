Потапенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапенко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

25.02.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапенко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Чайка Ефрасинья Потаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапенко Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Чайка Ефрасинья Потаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапенко Федор Николаевич

Мать ребёнка: Чайка Ефрасинья Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайка Ефрасинья Потаповна

Рождение ребёнка
02.01.1952

Сын: Потапенко Валенин Николаевич

Мать ребёнка: Чайка Ефрасинья Потаповна

Смерть
25.02.2007

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