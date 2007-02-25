Потапенко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти25.02.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапенко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Чайка Ефрасинья Потаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапенко Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Чайка Ефрасинья Потаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапенко Федор Николаевич
Мать ребёнка: Чайка Ефрасинья Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1952
Сын: Потапенко Валенин Николаевич
Мать ребёнка: Чайка Ефрасинья Потаповна
Смерть
25.02.2007