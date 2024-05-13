Шмараев Иван Лукьянович 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараев Иван Лукьянович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Шмараев Лукьян Максимович

Мать: Шмараева Агафья Васильевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева Пелагея Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Шмараев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Шмараева Пелагея Семеновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Военная служба
1769
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Шмараева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Шмараева Пелагея Семеновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Шмараев Федор Иванович

Мать ребёнка: Шмараева Пелагея Семеновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Шмараев Антон Иванович

Мать ребёнка: Шмараева Пелагея Семеновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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