Шмараев Иван Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Шмараева Пелагея Семеновна
Военная служба
1769
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Шмараева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шмараева Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Шмараева Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Шмараева Пелагея Семеновна
Смерть
Неизвестно