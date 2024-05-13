Шмараева Пелагея Семеновна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева Пелагея Семеновна

Место рождения

Неведомый Колодезь, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Неведомый Колодезь, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Иван Лукьянович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Шмараев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шмараев Иван Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Шмараева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шмараев Иван Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1778
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Шмараев Федор Иванович

Отец ребёнка: Шмараев Иван Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Шмараев Антон Иванович

Отец ребёнка: Шмараев Иван Лукьянович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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