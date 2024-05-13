Шмараева Пелагея Семеновна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Шмараев Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Шмараева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Шмараев Иван Лукьянович
Смерть
1778
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Шмараев Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Шмараев Иван Лукьянович