Солодовников (Солодовников) Ксения Калиниковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Солодовников) Ксения Калиниковна

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Место рождения

ЗКО, с.Трекино (п.Трекинский), Казахстан

Дата рождения

14.01.1904

Дата смерти

18.07.1904

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1904

Отец: Солодовников Калиник Прокофьевич

Мать: Солодовников Анна Лаврентьевна

ЗКО, с.Трекино (п.Трекинский), Казахстан
Крещение
03.02.1904
Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Дарьинский, с.Дарьинское | МК п.Дарьинский, 1904
Смерть
18.07.1904
ЗКО, с.Трекино (п.Трекинский), Казахстан
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