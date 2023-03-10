Солодовников (Солодовников) Ксения Калиниковна
Место рожденияЗКО, с.Трекино (п.Трекинский), Казахстан
Дата рождения14.01.1904
Дата смерти18.07.1904
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1904
ЗКО, с.Трекино (п.Трекинский), Казахстан
Крещение
03.02.1904
Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Дарьинский, с.Дарьинское | МК п.Дарьинский, 1904
Смерть
18.07.1904
ЗКО, с.Трекино (п.Трекинский), Казахстан
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