Солодовников (Неизвестно) Анна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Неизвестно) Анна Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1902

Сын: Солодовников Иван Калиникович

Отец ребёнка: Солодовников Калиник Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
14.01.1904

Дочь: Солодовников Ксения Калиниковна

Отец ребёнка: Солодовников Калиник Прокофьевич

ЗКО, с.Трекино (п.Трекинский), Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Калиник Прокофьевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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