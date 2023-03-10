Солодовников (Неизвестно) Анна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1902
Сын: Солодовников Иван Калиникович
Отец ребёнка: Солодовников Калиник Прокофьевич
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
14.01.1904
Дочь: Солодовников Ксения Калиниковна
Отец ребёнка: Солодовников Калиник Прокофьевич
ЗКО, с.Трекино (п.Трекинский), Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев