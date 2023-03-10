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Солодовников Калиник Прокофьевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Солодовников Прокофий Меркульевич

Мать: Солодовников (Жена Прокофия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Неизвестно) Анна Лаврентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
урядник, вет. фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
23.03.1902

Сын: Солодовников Иван Калиникович

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Анна Лаврентьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
14.01.1904

Дочь: Солодовников (Солодовников) Ксения Калиниковна

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Анна Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно

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