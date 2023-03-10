Солодовников Калиник Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
урядник, вет. фельдшер
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
23.03.1902
Сын: Солодовников Иван Калиникович
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Анна Лаврентьевна
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
14.01.1904
Дочь: Солодовников (Солодовников) Ксения Калиниковна
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Анна Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно