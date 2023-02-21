Некрасова (Фомина) Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Фомина) Параскева Семеновна

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Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

До 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1750 г.р.

Дети

Вычислено 1768 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Некрасов Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Некрасов Матвей Иванович

Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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