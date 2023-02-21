Некрасова (Фомина) Параскева Семеновна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияДо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Отец ребёнка: Некрасов Матвей Иванович
Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно