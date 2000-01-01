Некрасов Яков Матвеевич
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768
Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Сын: Некрасов Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Некрасова Мария
Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Мария
Смерть
1831