Некрасов Яков Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Яков Матвеевич

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Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: Некрасов Матвей Иванович

Мать: Некрасова Параскева Семеновна

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Некрасов Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Некрасова Мария

Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Мария

Смерть
1831
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