Мацилецкая (Марченко) Раиса Степановна
Место рожденияСело Марьяновка,Пятихатский район,Днепропетровская область
Дата рождения13.02.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1937
Отец: не указан
Мать: Марченко Ксения Ивановна
Село Марьяновка,Пятихатский район,Днепропетровская область
Бракосочетание
27.03.1960
Рождение ребёнка
18.12.1960
Сын: Мацилецкий Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мацилецкий Николай Степанович
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Антаранян Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Мацилецкий Николай Степанович