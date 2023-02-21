Мацилецкая (Марченко) Раиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацилецкая (Марченко) Раиса Степановна

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Место рождения

Село Марьяновка,Пятихатский район,Днепропетровская область

Дата рождения

13.02.1937

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1937

Отец: не указан

Мать: Марченко Ксения Ивановна

Село Марьяновка,Пятихатский район,Днепропетровская область
Бракосочетание
27.03.1960

Муж: Мацилецкий Николай Степанович

Первомайск, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.12.1960

Сын: Мацилецкий Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мацилецкий Николай Степанович

Первомайск, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Антаранян Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Мацилецкий Николай Степанович

Первомайск, Миколаївська область
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