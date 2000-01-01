Марченко (Гречуха) Ксения Ивановна
Место рожденияСело Марьяновка .Пятихатский он,Днепропетровская обл
Дата рождения07.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Марьяновка .Пятихатский он,Днепропетровская обл
Рождение ребёнка
13.02.1937
Дочь: Мацилецкая Раиса Степановна
Отец ребёнка: не указан
Село Марьяновка,Пятихатский район,Днепропетровская область
Смерть
Неизвестно