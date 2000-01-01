Марченко (Гречуха) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Гречуха) Ксения Ивановна

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Место рождения

Село Марьяновка .Пятихатский он,Днепропетровская обл

Дата рождения

07.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Марьяновка .Пятихатский он,Днепропетровская обл
Рождение ребёнка
13.02.1937

Дочь: Мацилецкая Раиса Степановна

Отец ребёнка: не указан

Село Марьяновка,Пятихатский район,Днепропетровская область
Смерть
Неизвестно
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