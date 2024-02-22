Клюшников Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшников Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюшников Иван Александрович

Мать ребёнка: Клюшникова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телицына (Клюшникова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Клюшникова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.04.1929

Дочь: Быкова (Клюшникова) Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Клюшникова Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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