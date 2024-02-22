Клюшников Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюшников Иван Александрович
Мать ребёнка: Клюшникова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телицына (Клюшникова) Александра Александровна
Мать ребёнка: Клюшникова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.04.1929
Дочь: Быкова (Клюшникова) Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Клюшникова Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно