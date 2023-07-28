Телицына (Клюшникова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телицына (Клюшникова) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клюшников Александр Александрович

Мать: Клюшникова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телицын Вадим Иванович

Отец ребёнка: Телицын Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телицын Виктор Иванович

Отец ребёнка: Телицын Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телицын Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телицын Владимир Иванович

Отец ребёнка: Телицын Иван

Смерть
Неизвестно

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