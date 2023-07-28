Телицына (Клюшникова) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Телицын Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Телицын Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телицын Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телицын Владимир Иванович
Отец ребёнка: Телицын Иван
Смерть
Неизвестно