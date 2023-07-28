Клюшникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшникова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1929

Дочь: Быкова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Клюшников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюшников Иван Александрович

Отец ребёнка: Клюшников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телицына Александра Александровна

Отец ребёнка: Клюшников Александр

Смерть
Неизвестно
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