Коровкин Николай Симонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровкин Николай Симонов

Коровкин Николай Симонов

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.05.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1840

Отец: Коровкин Симон Никитин

Мать: Коровкина Матрона Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Зюзикова Ефросиния Николаева

Мать ребёнка: Коровкина Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Коровкина Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1894

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Коровкина Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья (Параскева) Николаевна

Мать ребёнка: Коровкина Наталия Яковлева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close