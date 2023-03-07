Коровкин Николай Симонов
Место рождения
Дата рождения07.05.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1840
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Зюзикова Ефросиния Николаева
Мать ребёнка: Коровкина Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
01.03.1885
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Коровкина Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
17.01.1894
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Коровкина Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья (Параскева) Николаевна
Мать ребёнка: Коровкина Наталия Яковлева
Смерть
Неизвестно