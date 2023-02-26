Коровкина Наталия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Зюзикова Ефросиния Николаева
Отец ребёнка: Коровкин Николай Симонов
Рождение ребёнка
01.03.1885
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Коровкин Николай Симонов
Рождение ребёнка
17.01.1894
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Коровкин Николай Симонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья (Параскева) Николаевна
Отец ребёнка: Коровкин Николай Симонов
Смерть
Неизвестно