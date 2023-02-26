Коровкина Наталия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина Наталия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Зюзикова Ефросиния Николаева

Отец ребёнка: Коровкин Николай Симонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Коровкин Николай Симонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1894

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Коровкин Николай Симонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья (Параскева) Николаевна

Отец ребёнка: Коровкин Николай Симонов

Смерть
Неизвестно
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