Яковлева (Окулова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Бракосочетание
01.10.1873
Посаженные: - Окулов Максим Иванович (д. Окулова); - Зырянов Афанасий Тимофеевич (с. Пирогово); - Пирогов Захар Никитич (с. Пирогово); - Окулов Иван Захарович
Бракосочетание
01.10.1873
Посаженные: - Окулов Максим Иванович (д. Окулова) - Зырянов Афанасий Тимофеевич (д. Пирогово) - Пирогов Захар Никитич (д. Пирогово) - Окулов Иван Захарович
Рождение ребёнка
05.10.1873
Отец ребёнка: Яковлев Иван Данилович
Крестные: - Яковлев Григорий Данилович - Пирогова Глафира Васильевна (жена Пирогова Елисея Андреевича)
Рождение ребёнка
14.02.1875
Дочь: Яковлева Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Яковлев Иван Данилович
Крестные: - Пирогов Филипп Алексеевич - Зырянова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
12.10.1877
Отец ребёнка: Яковлев Иван Данилович
крестные: - Яковлев Матвей Данилович - Пирогова Глафира Васильевна (жена Пирогова Елисея Андреевича)
Рождение ребёнка
11.01.1884
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Яковлев Иван Данилович
Крестная - Яковлева Елена Степановна
Рождение ребёнка
11.06.1886
Отец ребёнка: Яковлев Иван Данилович
крестные? - Яковлев Матвей Данилович - Яковлева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1888
Отец ребёнка: Яковлев Иван Данилович
крестные: - Яковлев Ефим Данилович - Зырянова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1893
Отец ребёнка: Яковлев Иван Данилович
крестный - Яковлев Матвей Данилович
Смерть
Неизвестно