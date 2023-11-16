Яковлева (Окулова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Окулова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1873

Муж: Яковлев Иван Данилович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Посаженные: - Окулов Максим Иванович (д. Окулова); - Зырянов Афанасий Тимофеевич (с. Пирогово); - Пирогов Захар Никитич (с. Пирогово); - Окулов Иван Захарович
Бракосочетание
01.10.1873

Муж: Яковлев Иван Данилович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Посаженные: - Окулов Максим Иванович (д. Окулова) - Зырянов Афанасий Тимофеевич (д. Пирогово) - Пирогов Захар Никитич (д. Пирогово) - Окулов Иван Захарович
Рождение ребёнка
05.10.1873

Сын: Яковлев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Яковлев Иван Данилович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Крестные: - Яковлев Григорий Данилович - Пирогова Глафира Васильевна (жена Пирогова Елисея Андреевича)
Рождение ребёнка
14.02.1875

Дочь: Яковлева Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Яковлев Иван Данилович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Крестные: - Пирогов Филипп Алексеевич - Зырянова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
12.10.1877

Сын: Яковлев Ефим Иванович

Отец ребёнка: Яковлев Иван Данилович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
крестные: - Яковлев Матвей Данилович - Пирогова Глафира Васильевна (жена Пирогова Елисея Андреевича)
Рождение ребёнка
11.01.1884

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Яковлев Иван Данилович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Крестная - Яковлева Елена Степановна
Рождение ребёнка
11.06.1886

Сын: Яковлев Петр Иванович

Отец ребёнка: Яковлев Иван Данилович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
крестные? - Яковлев Матвей Данилович - Яковлева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1888

Сын: Яковлев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Яковлев Иван Данилович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
крестные: - Яковлев Ефим Данилович - Зырянова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Яковлев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Яковлев Иван Данилович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
крестный - Яковлев Матвей Данилович
Смерть
Неизвестно
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