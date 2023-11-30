Яковлев Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения12.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1877
крестные: - Яковлев Матвей Данилович - Пирогова Глафира Васильевна (жена Пирогова Елисея Андреевича)
Бракосочетание
05.04.1896 ст.
Посаженные со стороны жениха: - Яковлев Матвей Данилович - Яковлев Григорий Данилович (билетный рядовой солдат) со стороны невесты: - Пирогов Сергей Георгиевич - Лобанов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
18.11.1898
Сын: Яковлев Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Яковлева Ефросиния Артемьевна
Рождение ребёнка
01.03.1901
Дочь: Яковлева Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Яковлева Ефросиния Артемьевна
Смерть
Неизвестно