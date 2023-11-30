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Яковлев Ефим Иванович

Место рождения

Пирогово, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

12.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1877

Отец: Яковлев Иван Данилович

Мать: Яковлева Елизавета Ивановна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
крестные: - Яковлев Матвей Данилович - Пирогова Глафира Васильевна (жена Пирогова Елисея Андреевича)
Бракосочетание
05.04.1896 ст.

Жена: Яковлева Ефросиния Артемьевна

Посаженные со стороны жениха: - Яковлев Матвей Данилович - Яковлев Григорий Данилович (билетный рядовой солдат) со стороны невесты: - Пирогов Сергей Георгиевич - Лобанов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
18.11.1898

Сын: Яковлев Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Яковлева Ефросиния Артемьевна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1901

Дочь: Яковлева Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Яковлева Ефросиния Артемьевна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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