Железнов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнов Николай

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Место рождения

Россия

Дата рождения

08.01.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1941

Отец: Железнов Григорий

Мать: Железнова Вера

Россия
Рождение ребёнка
25.01.1967

Сын: Железнов Олег

Мать ребёнка: Железнова Валентина

Рождение ребёнка
02.04.1973

Сын: Железнов Николай

Мать ребёнка: Железнова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Валентина

Смерть
Неизвестно
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