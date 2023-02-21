Железнов Николай
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.01.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1941
Отец: Железнов Григорий
Мать: Железнова Вера
Россия
Рождение ребёнка
25.01.1967
Сын: Железнов Олег
Мать ребёнка: Железнова Валентина
Рождение ребёнка
02.04.1973
Сын: Железнов Николай
Мать ребёнка: Железнова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Железнова Валентина
Смерть
Неизвестно