Железнова (Соловьева) Вера
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.10.1921
Дата смерти03.01.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1921
Отец: Соловьев Василий
Мать: Соловьева Екатерина
Россия
Рождение ребёнка
08.01.1941
Сын: Железнов Николай
Отец ребёнка: Железнов Григорий
Россия
Рождение ребёнка
28.08.1942
Сын: Железнов Виктор
Отец ребёнка: Железнов Григорий
Россия
Рождение ребёнка
18.05.1950
Дочь: Соболева Нина
Отец ребёнка: Железнов Григорий
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Железнов Григорий
Смерть
03.01.1987