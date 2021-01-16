Железнова (Соловьева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнова (Соловьева) Вера

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Место рождения

Россия

Дата рождения

04.10.1921

Дата смерти

03.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1921

Отец: Соловьев Василий

Мать: Соловьева Екатерина

Россия
Рождение ребёнка
08.01.1941

Сын: Железнов Николай

Отец ребёнка: Железнов Григорий

Россия
Рождение ребёнка
28.08.1942

Сын: Железнов Виктор

Отец ребёнка: Железнов Григорий

Россия
Рождение ребёнка
18.05.1950

Дочь: Соболева Нина

Отец ребёнка: Железнов Григорий

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Григорий

Смерть
03.01.1987
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