Железнова (Зубанова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнова (Зубанова) Валентина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

24.01.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
25.01.1967

Сын: Железнов Олег

Отец ребёнка: Железнов Николай

Рождение ребёнка
02.04.1973

Сын: Железнов Николай

Отец ребёнка: Железнов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Николай

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