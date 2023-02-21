Железнова (Зубанова) Валентина
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.01.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
25.01.1967
Сын: Железнов Олег
Отец ребёнка: Железнов Николай
Рождение ребёнка
02.04.1973
Сын: Железнов Николай
Отец ребёнка: Железнов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Железнов Николай