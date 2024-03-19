Пешкова Анна
Место рождения
Дата рождения02.06.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1909
Отец: Наум
Рождение ребёнка
13.05.1936
Сын: Пешков Алексей
Отец ребёнка: Пешков Максим
Рождение ребёнка
26.02.1939
Сын: Пешков Михаил
Отец ребёнка: Пешков Максим
Дан
Рождение ребёнка
07.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пешков Максим
Смерть
Неизвестно