Пешкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешкова Анна

Пешкова Анна

Место рождения

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.06.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1909

Отец: Наум

Мать: не указана

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.05.1936

Сын: Пешков Алексей

Отец ребёнка: Пешков Максим

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.02.1939

Сын: Пешков Михаил

Отец ребёнка: Пешков Максим

Дан
Рождение ребёнка
07.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Максим

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close