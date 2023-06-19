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Пешков Максим

Место рождения

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

07.11.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1909

Отец: Пешков Орех

Мать: не указана

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.05.1936

Сын: Пешков Алексей

Мать ребёнка: Пешкова Анна

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.02.1939

Сын: Пешков Михаил

Мать ребёнка: Пешкова Анна

Дан
Рождение ребёнка
07.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Анна

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно