Пешков Максим
Место рождения
Дата рождения07.11.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1909
Отец: Пешков Орех
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1936
Сын: Пешков Алексей
Мать ребёнка: Пешкова Анна
Рождение ребёнка
26.02.1939
Сын: Пешков Михаил
Мать ребёнка: Пешкова Анна
Дан
Рождение ребёнка
07.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешкова Анна
Смерть
Неизвестно