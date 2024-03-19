Попов Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1787 ст.
Отец: Попов Никита Филиппович
Мать: Попова Ульяна Титовна
Бракосочетание
Около 1812
Жена: Попова Домна Ильинична
Упоминание
1812 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Исповедная роспись: 25 лет, как и жене; без детей
Рождение ребёнка
1813
Сын: Попов Иван Иванович
Мать ребёнка: Попова Домна Ильинична
Рождение ребёнка
1815
Сын: Попов Осип Иванович
Мать ребёнка: Попова Домна Ильинична
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Попова Домна Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Проскурякова Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Попова Домна Ильинична
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Попов Лев Иванович
Мать ребёнка: Попова Домна Ильинична
Смерть
Неизвестно