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Попов Иван Никитич

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: Попов Никита Филиппович

Мать: Попова Ульяна Титовна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Около 1812

Жена: Попова Домна Ильинична

Упоминание
1812 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Исповедная роспись: 25 лет, как и жене; без детей
Рождение ребёнка
1813

Сын: Попов Иван Иванович

Мать ребёнка: Попова Домна Ильинична

Рождение ребёнка
1815

Сын: Попов Осип Иванович

Мать ребёнка: Попова Домна Ильинична

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Попова Домна Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Проскурякова Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Попова Домна Ильинична

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Попов Лев Иванович

Мать ребёнка: Попова Домна Ильинична

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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