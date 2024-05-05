Попова Домна (Доминика) Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1787
Отец: Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1812
Муж: Попов Иван Никитич
Упоминание
1812 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Исповедная роспись: 25 лет, ещё без детей
Рождение ребёнка
1813
Сын: Попов Иван Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Попов Осип Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Попова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Попова Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Попов Лев (Леонтий) Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Никитич
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно