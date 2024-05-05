Попова Домна (Доминика) Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Домна (Доминика) Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1812

Муж: Попов Иван Никитич

Упоминание
1812 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Исповедная роспись: 25 лет, ещё без детей
Рождение ребёнка
1813

Сын: Попов Иван Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Никитич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Попов Осип Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Никитич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Попова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Никитич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Попова Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Никитич

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Попов Лев (Леонтий) Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Никитич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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