Пичахчи Дмитрий Иорданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПичахчи Дмитрий Иорданович

Пичахчи Дмитрий Иорданович

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Пичахчи Иордан Федорович

Мать: ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Пичахчи Деспина

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пичахчи Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пичахчи Деспина

Рождение ребёнка
1808

Дочь: София Дмитриевна

Мать ребёнка: Пичахчи Деспина

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Феодора Дмитриевна

Мать ребёнка: Пичахчи Деспина

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лукерия Дмитриевна

Мать ребёнка: Пичахчи Деспина

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Василиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Пичахчи Деспина

Рождение ребёнка
1827

Сын: Пичахчи Савва Дмитриевич

Мать ребёнка: Пичахчи Деспина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичахчи Деспина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close