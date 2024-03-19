Пичахчи Дмитрий Иорданович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Пичахчи Иордан Федорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Пичахчи Деспина
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Пичахчи Деспина
Рождение ребёнка
1808
Дочь: София Дмитриевна
Мать ребёнка: Пичахчи Деспина
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Феодора Дмитриевна
Мать ребёнка: Пичахчи Деспина
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Лукерия Дмитриевна
Мать ребёнка: Пичахчи Деспина
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Василиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Пичахчи Деспина
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Пичахчи Деспина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пичахчи Деспина
Смерть
Неизвестно