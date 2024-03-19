Евсигнеев Кирилл Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсигнеев Кирилл Георгиевич

Евсигнеев Кирилл Георгиевич

Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1870

Отец: Георгий (Егор) Евсигнеевич

Мать: Елена Евдокимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
08.01.1896

Жена: Татьяна Дмитриевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1896

Сын: Евсигнеев Николай Кириллович

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close