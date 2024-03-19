Евсигнеев Кирилл Георгиевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1870
Отец: Георгий (Егор) Евсигнеевич
Мать: Елена Евдокимовна
Бракосочетание
08.01.1896
Жена: Татьяна Дмитриевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1896
Сын: Евсигнеев Николай Кириллович
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно