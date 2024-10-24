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Евсигнеева Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Дубохново, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Дмитрий Михайлович

Мать: Анастасия Кузьминична

Дубохново, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
08.01.1896

Муж: Евсигнеев Кирилл Георгиевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1896

Сын: Евсигнеев Николай Кириллович

Отец ребёнка: Евсигнеев Кирилл Георгиевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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