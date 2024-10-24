Евсигнеева Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Дмитрий Михайлович
Мать: Анастасия Кузьминична
Бракосочетание
08.01.1896
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1896
Сын: Евсигнеев Николай Кириллович
Отец ребёнка: Евсигнеев Кирилл Георгиевич
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно