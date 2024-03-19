Седов Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения29.09.1911
Дата смерти24.07.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1911
Отец: Седов Александр Лукич
Мать: Седова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1932
Дочь: Куликова Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Седова Александра Петровна
Рождение ребёнка
13.06.1935
Сын: Седов Вячеслав Константинович
Мать ребёнка: Седова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Тимшина Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Седова Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1987
Работки, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область