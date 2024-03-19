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Седов Константин Александрович

Место рождения

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.09.1911

Дата смерти

24.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1911

Отец: Седов Александр Лукич

Мать: Седова Анна Ивановна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1932

Дочь: Куликова Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Седова Александра Петровна

Рождение ребёнка
13.06.1935

Сын: Седов Вячеслав Константинович

Мать ребёнка: Седова Александра Петровна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Тимшина Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Седова Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Александра Петровна

Смерть
24.07.1987
Работки, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
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