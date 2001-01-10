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Седов Вячеслав Константинович

Место рождения

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.06.1935

Дата смерти

10.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1935

Отец: Седов Константин Александрович

Мать: Седова Александра Петровна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.10.1959

Сын: Седов Виктор Вячеславович

Мать ребёнка: Седова Ангелина Константиновна

Родился в г. Красноводск (Туркменбаши) Туркмения.
Рождение ребёнка
08.04.1971

Дочь: Седова Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Седова Ангелина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Ангелина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Седова Ангелина Константиновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
10.01.2001
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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