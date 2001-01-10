Седов Вячеслав Константинович
Место рождения
Дата рождения13.06.1935
Дата смерти10.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1935
Рождение ребёнка
03.10.1959
Сын: Седов Виктор Вячеславович
Мать ребёнка: Седова Ангелина Константиновна
Родился в г. Красноводск (Туркменбаши) Туркмения.
Рождение ребёнка
08.04.1971
Дочь: Седова Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Седова Ангелина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седов Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Седова Ангелина Константиновна
Смерть
10.01.2001