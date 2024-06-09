Владимирцев Семен Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владимирцев Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назаренко Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Владимирцева Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Владимирцева Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Владимирцева Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимирцев Петр Семенович
Мать ребёнка: Владимирцева Степанида
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Владимирцева Степанида
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва