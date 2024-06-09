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Владимирцев Семен Никифорович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимирцев Никифор

Мать: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаренко Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Владимирцева Степанида

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирцева Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Владимирцева Степанида

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимирцев Петр Семенович

Мать ребёнка: Владимирцева Степанида

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирцева Степанида

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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