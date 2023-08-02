Марья Фатеева (Савватеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Фатеева (Савватеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Числов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Числов Дмитрий Осипович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Числов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Числов Дмитрий Осипович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Числов Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Числов Дмитрий Осипович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Числов Гаврило Дмитриевич

Отец ребёнка: Числов Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Числов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Числов Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич

Отец ребёнка: Числов Дмитрий Осипович

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Мавра Дмитриевна

Отец ребёнка: Числов Дмитрий Осипович

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Числов Дмитрий Осипович

Смерть
Неизвестно
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