Марья Фатеева (Савватеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Числов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Числов Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Числов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Числов Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Числов Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Числов Гаврило Дмитриевич
Отец ребёнка: Числов Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Числов Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич
Отец ребёнка: Числов Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Мавра Дмитриевна
Отец ребёнка: Числов Дмитрий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно