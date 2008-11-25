Коростелёв Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелёв Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1959

Дата смерти

25.11.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1959

Отец: Коростелёв Николай Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.11.2008

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