Коростелёв Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.?
Дата смерти29.02.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1959
Сын: Коростелёв Валерий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.02.2000