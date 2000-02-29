Коростелёв Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелёв Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.?

Дата смерти

29.02.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.04.1959

Сын: Коростелёв Валерий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Васильевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
29.02.2000

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