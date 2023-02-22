(Телелюева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Телелюева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Телелюев Иван Николаевич

Мать: Телелюева Татьяна Григорьева

Рождение ребёнка
05.02.1899

Дочь: Маслова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Караштин Иван Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1901

Сын: Караштин Иван Иванович

Отец ребёнка: Караштин Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караштин Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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