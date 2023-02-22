(Телелюева) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
05.02.1899
Дочь: Маслова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Караштин Иван Петрович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1901
Отец ребёнка: Караштин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно