Комаровъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаровъ Иванъ

Комаровъ Иванъ

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Дата смерти

12.10.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Комаровъ Дементий

Мать: Комарова Цыганова Домна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.05.1849

Жена: Комарова Надежда

Рождение ребёнка
07.11.1850

Сын: Комаровъ Михаилъ

Мать ребёнка: Комарова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
12.10.1852
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1853

Сын: Комаровъ Алексей

Мать ребёнка: Комарова Надежда

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close