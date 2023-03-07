Комаровъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти12.10.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Комаровъ Дементий
Мать: Комарова Цыганова Домна
Бракосочетание
22.05.1849
Жена: Комарова Надежда
Рождение ребёнка
07.11.1850
Сын: Комаровъ Михаилъ
Мать ребёнка: Комарова Надежда
Смерть
12.10.1852
Рождение ребёнка
12.03.1853
Сын: Комаровъ Алексей
Мать ребёнка: Комарова Надежда