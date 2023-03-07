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Булычев Василий Трофимович

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Место рождения

Новотроицкое, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 07.05.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.05.1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотроицкое, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная служба
1919 или 1922
Гражданская война
Бракосочетание
12.11.1921

Жена: Булычева Федосья Алексеевна

Новотроицкое, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гадаева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Булычева Федосья Алексеевна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1926 или 1927

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Булычева Федосья Алексеевна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Булычева Федосья Алексеевна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1932

Сын: Булычев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Булычева Федосья Алексеевна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Призыв на военную службу
18.01.1942
Талица, Талицкий, Свердловская область
Военная служба
1942 или 1945
Повар Управления армейской базы №51 69А
Смерть
Неизвестно
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