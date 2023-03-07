Булычев Василий Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 07.05.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.05.1899 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1919 или 1922
Гражданская война
Бракосочетание
12.11.1921
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гадаева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Булычева Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1926 или 1927
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Булычева Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Булычева Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Булычев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Булычева Федосья Алексеевна
Призыв на военную службу
18.01.1942
Талица, Талицкий, Свердловская область
Военная служба
1942 или 1945
Повар Управления армейской базы №51 69А
Смерть
Неизвестно