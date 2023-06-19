Булычева (Ситикова) Федосья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1903 ст.
Бракосочетание
12.11.1921
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гадаева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Булычев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1926 или 1927
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Булычев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Булычев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Булычев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Булычев Василий Трофимович
Смерть
Неизвестно