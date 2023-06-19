Булычева (Ситикова) Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычева (Ситикова) Федосья Алексеевна

Место рождения

Новотроицкое, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

29.05.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1903 ст.

Отец: Ситиков Алексей Сергеевич

Мать: Ситикова Мария Ильинична

Новотроицкое, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
12.11.1921

Муж: Булычев Василий Трофимович

Новотроицкое, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гадаева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Булычев Василий Трофимович

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1926 или 1927

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Булычев Василий Трофимович

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Булычев Василий Трофимович

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1932

Сын: Булычев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Булычев Василий Трофимович

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно