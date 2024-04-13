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Гоглачев Михаил Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гоглачев Абрам Лукианов

Мать: Гоглачева Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
04.08.1916 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоглачева Евдокия Михайлова

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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