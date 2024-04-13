Гоглачев Михаил Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гоглачев Абрам Лукианов
Мать: Гоглачева Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1916 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гоглачева Евдокия Михайлова
Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно