село Калинники, село Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Калинники

Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
331Калинники, село.при старице р. Белой.7328128564622Р. — Церковь православная 1. Училище. Лавок 5. Ярмарки 29 июня и 26 октября.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Дуванейская волость
64. Калинники, село бывшее удельное, при реке Белой, дворов 207, жителей 1189, церковь православная, школа, 3 лавки, 2 ярмарки: 29 го июня и 26-го октября.

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Дуванейская волость
6Калинники, с. при старице р. Белой, почт. трак., церковь (постр. в 1897 г.), церковно-приходская школа, зем. учил., библ.-читал., бак., мануф., вин. и пив. лав., 2 х.-з. Показать все 638255730747Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бирский район
521266Калинникисело55°14'00"55°45'00"N-40-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бирский муниципальный район, Сельское поселение Калинниковский сельсовет
80613416101с Калинникисело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close