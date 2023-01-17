Калинники
Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
331Калинники, село.при старице р. Белой.7328128564622Р. — Церковь православная 1. Училище. Лавок 5. Ярмарки 29 июня и 26 октября.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
64. Калинники, село бывшее удельное, при реке Белой, дворов 207, жителей 1189, церковь православная, школа, 3 лавки, 2 ярмарки: 29 го июня и 26-го октября.
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
6Калинники, с. при старице р. Белой, почт. трак., церковь (постр. в 1897 г.), церковно-приходская школа, зем. учил., библ.-читал., бак., мануф., вин. и пив. лав., 2 х.-з. Показать все 638255730747Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521266Калинникисело55°14'00"55°45'00"N-40-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80613416101с Калинникисело