Гоглачева Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоглачева Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.07.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1916 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоглачев Михаил Абрамович

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.07.1919
от тифа, погребена на местном кладбище села Калинники.
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