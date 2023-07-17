Гоглачева Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.07.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1916 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гоглачев Михаил Абрамович
Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.07.1919
от тифа, погребена на местном кладбище села Калинники.