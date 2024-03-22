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Самородов Петр Ильин

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Самородов Илья Осипович

Мать: Самородова Варвара Михайлова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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