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Самородов Петр Ильин
Самородов Петр Ильин
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Древо
Место рождения
Понзари
, Сампурский район, Тамбовская область
Дата рождения
1843
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Самородов Илья Осипович
1913 г.р.
Мать
Самородова Варвара Михайлова
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Самородов Илья Осипович
Мать:
Самородова Варвара Михайлова
Понзари
, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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