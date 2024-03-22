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Самородова Варвара Михайлова

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Самородов Михаил Ильин

Отец ребёнка: Самородов Илья Осипович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Самородов Егор Ильин

Отец ребёнка: Самородов Илья Осипович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Самородов Илья Осипович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Самородов Петр Ильин

Отец ребёнка: Самородов Илья Осипович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самородов Илья Осипович

Смерть
Неизвестно
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