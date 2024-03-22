Самородова Варвара Михайлова
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Самородов Илья Осипович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Самородов Егор Ильин
Отец ребёнка: Самородов Илья Осипович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Самородов Илья Осипович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Самородов Петр Ильин
Отец ребёнка: Самородов Илья Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно