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Самородов Илья Осипович

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833

Сын: Самородов Михаил Ильин

Мать ребёнка: Самородова Варвара Михайлова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Самородов Егор Ильин

Мать ребёнка: Самородова Варвара Михайлова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагея Ильина

Мать ребёнка: Самородова Варвара Михайлова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Самородов Петр Ильин

Мать ребёнка: Самородова Варвара Михайлова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение
1913

Отец: Самородов Осип 2

Мать: не указана

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самородова Варвара Михайлова

Смерть
Неизвестно
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