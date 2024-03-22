Самородов Илья Осипович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Самородова Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Самородов Егор Ильин
Мать ребёнка: Самородова Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагея Ильина
Мать ребёнка: Самородова Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Самородов Петр Ильин
Мать ребёнка: Самородова Варвара Михайлова
Рождение
1913
Отец: Самородов Осип 2
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно