Беликова (Ильичева) Варвара Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеликова (Ильичева) Варвара Матвеевна

Беликова (Ильичева) Варвара Матвеевна

avatar

Место рождения

Kolomenka, Tula Oblast Russia

Дата рождения

17.12.1898

Дата смерти

Около 20.06.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1898

Отец: Ильичев Матвей

Мать: Ильичева (Волкова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беликов Николай Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беликов Николай Борисович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921

Сын: Беликов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Беликов Николай Борисович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беликов Николай Борисович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беликов Николай Борисович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беликов Николай Борисович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беликов Николай Борисович

Рождение ребёнка
17.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беликов Николай Борисович

Смерть
Около 20.06.1974

Мы используем куки для улучшения работы сайта.