Беликова (Ильичева) Варвара Матвеевна
Место рожденияKolomenka, Tula Oblast Russia
Дата рождения17.12.1898
Дата смертиОколо 20.06.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Беликов Николай Борисович
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
17.11.1933
Смерть
Около 20.06.1974