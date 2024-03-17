Беликов Николай Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликов Николай Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беликова (Ильичева) Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беликова (Ильичева) Варвара Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921

Сын: Беликов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Беликова (Ильичева) Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беликова (Ильичева) Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беликова (Ильичева) Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беликова (Ильичева) Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беликова (Ильичева) Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
17.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беликова (Ильичева) Варвара Матвеевна

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