Беликов Николай Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Беликова (Ильичева) Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
17.11.1933