Ильичева (Волкова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильичев Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровкова (Ильичева) Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Ильичев Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильичев Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильичев Матвей
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1898
Дочь: Беликова (Ильичева) Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Ильичев Матвей