Ильичева (Волкова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльичева (Волкова) Екатерина Ивановна

Ильичева (Волкова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильичев Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Ильичев Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровкова (Ильичева) Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Ильичев Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильичев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Ильичев Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильичев Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Ильичев Матвей

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1898

Дочь: Беликова (Ильичева) Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Ильичев Матвей

Мы используем куки для улучшения работы сайта.