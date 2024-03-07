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Филосов Семён Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1887 и 1888 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1912

Сын: Филосов Тарас Семёнович

Мать ребёнка: Филосов Мария (Марфа) Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1913

Сын: Филосов Андрей 1-Ый Семёнович

Мать ребёнка: Филосов Мария (Марфа) Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1920

Сын: Филосов Андрей 2-Ой Семёнович

Мать ребёнка: Филосов Мария (Марфа) Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филосов Мария (Марфа) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филосов Мария (Марфа) Ивановна

Смерть
Неизвестно
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