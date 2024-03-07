Филосов Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1912
Мать ребёнка: Филосов Мария (Марфа) Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1913
Сын: Филосов Андрей 1-Ый Семёнович
Мать ребёнка: Филосов Мария (Марфа) Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1920
Сын: Филосов Андрей 2-Ой Семёнович
Мать ребёнка: Филосов Мария (Марфа) Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филосов Мария (Марфа) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно