Филосов (Мачульская) Мария (Марфа) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филосов (Мачульская) Мария (Марфа) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1887 и 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1887 и 1888

Отец: Мачульский Иван Семёнович

Мать: Мачульская Евфросиния Григорьевна

Рождение ребёнка
02.03.1912

Сын: Филосов Тарас Семёнович

Отец ребёнка: Филосов Семён Васильевич

Рождение ребёнка
13.12.1913

Сын: Филосов Андрей 1-Ый Семёнович

Отец ребёнка: Филосов Семён Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1920

Сын: Филосов Андрей 2-Ой Семёнович

Отец ребёнка: Филосов Семён Васильевич

Рождение ребёнка
11.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филосов Семён Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филосов Семён Васильевич

Смерть
Неизвестно
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